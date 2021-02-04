Samsun'da Covid-19 aşısı olan yaşlı kadın aynı gün hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da Covid19 aşısı olan yaşlı kadın aynı gün hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Alzheimer hastası 78 yaşındaki Semiha T., evinde ölü olarak bulundu. Semiha T.'nin Covid19 aşısı yaptırıp aynı gün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulunan Semiha T.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.