Kadın döner ustası parmakları yediriyor

Samsun’un Bafra ilçesinde 47 yaşındaki Şerife Yelken’in yaptığı döner, lezzetiyle adeta parmakları yediriyor.

Yıllarca restoranlarda çalışan Şerife Yelken, döner ustalarını izleyerek öğrendiği döner kesme sayesinde şimdi kendi işinin patronu oldu. Eşi ile birlikte açtıkları iş yerinde pandemi dolayısıyla döner ustaları ile yolları ayırmak zorunda kalan Şerife Yelken, Bafra’da tek kadın döner ustası olarak fark oluşturuyor.

Yıllarca restoranlarda çalıştığını söyleyen Şerife Yelken, “Şimdi kendi işimizi kurduk. Şu an döner üzerine çalışıyoruz. Pandemiden dolayı usta çalıştıramadığımız için eşimle beraber kendimiz yapmaya karar verdik. Olumsuz olarak bir şey görmedik. Olumlu olarak çok şey görüyoruz. Bayan olduğumuz için insanlar temizlik konusunda daha çok güveniyor, gören döner siparişi veriyor. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Zaten eşim ve bir bayanla çalışıyoruz. Şu an mutluyuz ve çok güzel gidiyor" dedi.

Şerife Yelken’in kocası 48 yaşındaki Fedai Yılmaz Yelken de "Turizm mezunuyum, daha önce Antalya’da 10 sene kadar çalıştım. Daha sonra memleketimize geldik. Farklı yerlerde hizmet verdik. En büyük destekçim eşimle birlikte burayı kurduk. Pandemi dolayısıyla işler zora düştü. Ustamızla yolları ayırmak zorunda kaldık. Eşimle birlikte bu işi öğrendik. Eşim döner ocağının başında tavuğun her türlü işlemesini kendisi yapıyor. Açmasını, dizmesini, kesmesini, pazarlamasını her şey eşime ait, ben de servis işini yapıyorum. Yanımızda bir tane kızımız var. O da bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

