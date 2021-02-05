Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı emekliye ayrıldı

– Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, yaş haddinden dolayı emekliye ayrılarak görevini tamamladı.

19 Eylül 2018 yılında Samsun’da vali yardımcılığı görevine başlayan İbrahim Avcı, kısa sürede sayısız hizmete imza attı. Vali Yardımcısı Avcı, görev alanı içerisinde olan SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü, İlbank Anonim Şirketi Samsun Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6. Bölge Baştabipliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü, İlkadım, Canik, Atakum ve 19 Mayıs İlçe Kaymakamlıkları ile şehre hizmet için çalıştı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaş haddi nedeniyle emekli olan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı’yı tebrik etti. Vali Dağlı, Avcı’ya görevi süresince Samsun’a yapmış olduğu katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diledi.



İbrahim Avcı’nın özgeçmişi

İbrahim Avcı, 1956 yılında Gümüşhacıköy'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Merzifon ilçesinde tamamladı. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Trabzon maiyet memurluğu sonrasında AlmusTokat, İspirErzurum, EmirdağAfyon, Kemalpaşaİzmir, KeşanEdirne Kaymakamlıkları, Artvin, Ankara, Adana ve Bursa Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Avcı, 19 Eylül 2018 de Samsun Valiliği'nde göreve başlamıştı.

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