Sevimli dostlar için kulübeler

Samsun 19 Mayıs belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için kulübeler yapıldı.

Belediye ekiplerince ilçenin muhtelif yerlerine monte edilecek olan kulübelere mama ve su bırakılarak hayvanların yiyecek ihtiyacı da karşılanacak. Pandemi süreci boyunca korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mamalıklar ve suluklar yaparak sokak hayvanlarını unutmayan 19 Mayıs Belediyesi ekipleri şimdi de kendi ürettikleri kulübeleri ilçenin değişik noktalarına yerleştirerek, bakımlarına devam edecek.

“Hayat sevimli dostlarımızla güzel” diyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sokak hayvanlarını pandemi süreci boyunca yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizce hazırlanan kulübeler ilçenin değişik noktalarına yerleştirilecek. Sevimli dostlarımız bu sayede pandemi süreci boyunca ve soğuk havalarda güvenle barınıp, karınlarını doyurabilecekler. Biz onlarında belediyesiyiz" dedi.

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