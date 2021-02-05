Adliye çalışanlarından çocuklar için oyuncak ve giysi kampanyası

Samsun Adliyesi çalışanları ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için oyuncak ve giyim eşyası kampanyası başlattı.

Samsun Adliye Sarayı'nda görev yapan çalışanlar örnek bir kampanyaya imza attı. Ocak ayında başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için giyim eşyası ve oyuncak toplanıyor.

Kampanyanın fikir sahibi savcılık çalışanı Sadık Yazıcıoğlu, söz konusu kampanyanın diğer kurumlara da örnek olmasını istedi. Yazıcıoğlu, "Birkaç arkadaş kendi aramızda topladığımız cüzi miktarda para ile gıda yardımı yapıyorduk. Bunun çevreden duyulması ve örnek olması nedeniyle katılımcılarımız arttı. Şimdi daha çok aileye ulaşabiliyoruz ve bunu her ay düzenli olarak yapabiliyoruz. Yine yardımsever arkadaşların talebi ve gönderileri ile bu ay çocuk kıyafeti ve oyuncak paylaşımı yapıyoruz. Amacımız bu organizasyonu sürekli hale getirmek ve iyiliğin herkesi kapsamasını sağlamak. Ben ve arkadaşlarım elçiyiz. Bu kampanyaya destek sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

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