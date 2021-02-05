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Çoklu organ yetmezliğine neden olan meningokok menenjitine için aşı önemli

İHA

Çoklu organ yetmezliğine neden olan meningokok menenjitine için aşı önemli

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, 3. tip bakteri türü olan ve çoklu organ yetmezliğine yol açabilen meningokok menenjitine karşı bağışıklık sağlanması için özel aşı yaptırılması gerektiğini söyledi.
Meningokok enfeksiyonunun basit bir grip gibi başlayıp hızlı bir şekilde ağızda ve deride döküntüler ve kanamalarla seyrederek beyin zarı iltihabı ve meningokoksemi ile çoklu organ yetmezliği tablosuyla sonuçlanan agresif bir enfeksiyon olduğunu belirten uzmanlar, hastalıktan kurtulmak için aşının önemine dikkat çekiyorlar.
Beyin zarı ve beyin omurilik sıvısının iltihabı olarak bilinen menenjit hastalığına sebep olan üç bakteri olduğuna işaret eden Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, “Bunlardan en sık rastlanan haemophilus influenzae tip b’ye (Hib) karşı 2006 yılından beri, pnömokoke karşı ise 2008 yılından beri ücretsiz olarak devlet tarafından aşı yapılmaktadır. Ancak 3. tip bakteri türü olan ve çoklu organ yetmezliğine yol açabilen meningokok menenjitine karşı da bağışıklık sağlanması için özel aşı yaptırılması gereklidir. Hastalığa özgü bulgular ortaya çıktığında genelde geç kalınmış olunur. Hastalığın korkutucu yanı sıklığı değil, kliniğin şiddetidir. En iyi şartlarda tedaviye rağmen yüksek ölüm oranları, yaşayan kişilerde de nörolojik bozukluklar, uzuv kayıpları ve işitme bozuklukları gibi önemli sekeller görülebilir” dedi.

“İnsandan insana bulaşabilir”
Meningokokun insandan insana bulaşma ile yayıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Yakın temas ve ortak eşya kullanımı, hapşırık ve öksürükle yayılan damlacıklar hastalığın bulaşma sıklığını artırır. İlkbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artar. Yaşam boyunca en sık 2 ay2 yaş arası, 13 20 yaş arası ve 65 yaş üstünde görülür. Bakteri insan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nun boğazında taşınmaktadır. Özellikle küçük çocuklar, öğrenciler ve askerler gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlar, kompleman eksikliği olanlar, asplenikler ve immun yetmezliği olanlar bakteriyi hastalardan veya bu taşıyıcılardan alarak ağır hastalık geçirebilirler” diye konuştu.
Meningokokun sahra altı Afrikası, tropikal ülkeler, Orta Doğu, Orta Asya bölgelerinde yaygın olduğunun altını çizen Irmak, şunları söyledi:
“Ulaşım ve iletişim çağının yüksek olduğu bir dönemde ve dünyanın kavşak noktası olan Türkiye’miz de bu bölgelerden insanların sıklıkla gelip geçtiği ve artık içimizde yaşadığı bir coğrafyadır. Çocuklarımız şimdiki gibi evlerinde kalmayacak belki de değişen dünya konjonktüründe dünyanın farklı yerlerini gezip görüp orda yaşayabileceklerdir. Ülkemizde 2018 yılı için 58 vaka raporlanmıştır. Ulusal veya bireysel aşılanmalar ile sıklığı kontrol altına alınmaya çalışılan, insanlar arasında temasla beraber yayılan bu hastalığın korkutucu ve ağır seyreden yüzüyle hiçbir yavrumuzun karşılaşmamasını diliyorum.”

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