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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MS hastalarına çevrimiçi rehabilitasyon

İHA

MS hastalarına çevrimiçi rehabilitasyon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri tarafından pandemi sürecinde hastaneye gelmekte zorluk yaşayan multipl skleroz (MS) hastalarına yönelik çevrimiçi rehabilitasyon uygulaması geliştirildi.
Programda konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Karadeniz MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, “Pandemi sürecinde hastalar hastaneye gelmekte bazen zorluk çektiler. Hala da bu zorluk devam ediyor. Bunun dışında MS hastalarının başka branşlara ve uygulamalara da ihtiyaçları var. Örneğin bir rehabilitasyon veya fizyoterapi gerektirebiliyor. Böyle bir süreç içinde hastalarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek adına, hastane ortamlarındaki bu kısıtlılığı biz çevrimiçi platformda aşabilir miyiz diye düşündük. Çevrimiçi bir rehabilitasyon sayfası oluşturduk. Bu sayfada hastalarımızı hastaneye gelmeden veya bir fizyoterapi merkezine gelmeden maksimum bir şekilde bu rehabilitasyonu yapabilirler mi diye düşünerek çevrimiçi bir program geliştirdik. Program tabii ki sadece hastanede verilen hizmet gibi veya bir fizyoterapi merkezinde verilen hizmetin bir alternatifi olarak değil de hastalarımızın günlük aktivitelerini yapabilmesine yönelik bir destek olarak görülmeli. Biz şunu çok önemsiyoruz: İlaç kullanmak kadar önemli, hastaların egzersiz yapması. İlaç kullanmak kadar önemli, hastaların kendilerinin rehabilitasyonu olan zamanı ayırması” dedi.
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Gül Türk, “MS hastalarıyla poliklinikte buluşuyoruz. Bu Kovid19 sürecinde evden fizyoterapi programlarını takip edemediklerini egzersizlerini yapamadıklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Egzersizlerini yapamadıkça gelişen hareket kısıtlılıkları bizleri bu programı geliştirmeye itti. Animasyon video programlarıyla egzersizleri oluşturmaya başladık. Bunu geliştirirken teknolojinin imkanlarını kullanmaya gayret gösterdik. Oluşturduğumuz ortamda egzersiz videolarımız var. MS hastalarımızın yaşam hikayeleri var. Tabii, bu egzersiz videolarını kullanmadan önce hastalarımızın fizyoterapistleriyle veya hekimleriyle görüşüp bu videolar üzerinden bir egzersiz sıklığının belirlenmesini istiyoruz. Hastalarımızın ağrı, acı veya herhangi bir yorgunluk hissederlerse dinlenmelerini istiyoruz. Egzersizlerimizi olabildiğince MS hastalarına uygun olarak geliştirdik ve geri dönütlerimiz de çok güzel. O nedenle rahat bir şekilde yapacaklarına eminiz” diye konuştu.
Karadeniz MS Derneği ve Adapha Yapay Zeka ArGe ve Yazılım Şirketi destekleriyle hayata geçirilen uygulama hastaların hayatını kolaylaştırmak adına yapmaları gereken egzersizlerin görsel ve işitsel olarak anlatımlarını içinde barındırıyor. Türkiye’deki MS hastalarının hastaneye gitmeden elektronik platformda nörorehabilitasyon uygulamalarından yararlanabilmelerini amaçlayan, ‘Multipl Skleroz Hastalarına Yönelik Nörorehabilitasyon Uygulamaları’ başlıklı bu programa http://www.msnrhb.com/ adresinden ulaşılabiliyor. Programda egzersiz videoları, egzersiz dokümanları ve hasta yaşam hikayelerine erişilebiliyor.

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