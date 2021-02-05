Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir kulübede satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan A.K. ile U.Ç.'yi takibe aldı. Söz konusu şahıslar bir kulübe içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kulübe içinde ve yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda 39 paket halinde satışa hazır vaziyette 28,49 gram kokain maddesi, 2 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,80 gram metamfetamin maddesi, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas cep terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 780 lira para ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan A.K. ve U.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. ve U.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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