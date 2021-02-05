TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 31 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
6. dakikada Kerem’in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak’ın şık plasesi uzak köseye giderek, filelerle buluştu. 10
10. dakikada Rayo’nun kullandığı kornere iyi yükselen Orhan’ın kafa vuruşu kaleci Nurullah’ın çabasına rağmen filelerle buluştu. 11
12. dakikada defansın arkasına geçen ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Traore’nin şutu az farkla yandan auta çıktı.
18. dakikada Coureur ve Gökhan Karadeniz ceza sahsındaki topa birlikte hamle yaptı. Coureur’un şutu az farkla üstten auta çıktı.
24. dakikada Landel’in soldan yaptığı ortaya iyi dokunan Traore’nin şutu direğin yanından dışarı çıktı.
59. dakikada Djedje'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.
61. dakikada Burak'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Coureur'un şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada İlyas'ın ara pasında 6 pasın üzerinde topla buluşan Yasin2in dokunuşu, üstten auta çıktı.
74. dakikada kaleye 35 metre uzaklıktan vuran İlyas'ın şutu ters ayakta yakalanan kaleci Gökhan'ın bakışları arasında filelere gitti. 21
90+4. dakikada kontra atağa çıkan Samsunspor'da Hamroun'un pasında Coureur topu filelere gönderdi. 31

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Deniz Turgut xx, Suat Güz xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Caner Arıcı x (Erkam dk. 79 x), Kevin Boli xx, Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz x, Djedje xx (Ferhat dk. 88 ?), Savicevic xx, Yasin Öztekin x (Guido dk. 88 x), Gökhan Karadeniz x (İlyas dk. 69 xx), Burak Çalık xx (Hamroun dk 69 xx), Mathias Coureur xxx
Yedekler: Ahmet, Veli, Yunus Emre, Ali
Teknik Direktör: Gökhan Geylani
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Onur Akbay x, Gökay Güney x, Orhan Ovacıklı xx, Abdurrahim Dursun x (Feyyaz dk. 86 ?), İshak Çakmak x (Erkan dk. 67 x), Landel x, Ruben Rayos x (Taha Yalçıner dk. 58 x), Doğan Can Davas x (Torje dk. 46 x), Del Valle x, Lacina Traore x (Pote dk. 46 x)
Yedekler: Zülküf, Ali, Mehmet, Aygün,
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Burak (dk. 6), İlyas (dk. 74), Coureur (dk. 90+4) (Samsunspor), Orhan Ovacıklı (dk. 10) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Caner, Yasin (Samsunspor), İshak, Taha (Bandırmaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol
Bakan Pakdemirli: “2021’de 24 milyar TL tarımsal destek ödeyeceğiz” Tarım-Orman Sektör Toplantısı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “2021’de 24 milyar TL tarımsal ...
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
YEREL HABERLER Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek ...
Bafra’da yeni gasilhane hizmette
YEREL HABERLER Bafra’da yeni gasilhane hizmette
Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek ...
Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Türkiye’yi tanıtacak
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Türkiye’yi ...
Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Bakan Pakdemirli: “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat saat 01.00’den itibaren sona erecek” “Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 cm’nin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Samsun'da uyuşturucudan 5 tutuklama, 5 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 5 tutuklama, 5 adli kontrol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat 01.00’den itibaren sona erecek. Ek Tedbirlerle avcılık başlayacak.”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Hamsi ...
MS hastalarına çevrimiçi rehabilitasyon
YEREL HABERLER MS hastalarına çevrimiçi rehabilitasyon
Bölge TTO’lardan ortak TÜBİTAK 1001 bilgilendirme etkinliği
YEREL HABERLER Bölge TTO’lardan ortak TÜBİTAK 1001 bilgilendirme ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; ...
Bakan Pakdemirli Samsun'daki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Samsun'daki yatırımları inceledi
Çoklu organ yetmezliğine neden olan meningokok menenjitine için aşı önemli
YEREL HABERLER Çoklu organ yetmezliğine neden olan meningokok ...
Adliye çalışanlarından çocuklar için oyuncak ve giysi kampanyası
YEREL HABERLER Adliye çalışanlarından çocuklar için oyuncak ve giysi ...
Bastonlu kavga kamerada
YEREL HABERLER Bastonlu kavga kamerada
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 50 bini geçti Nüfusun yüzde 3,74'ü aşılandı
YEREL HABERLER Samsun'da aşılanan kişi sayısı 50 bini geçti Nüfusun ...
Kulübede satışa hazır kokainle yakalandılar
YEREL HABERLER Kulübede satışa hazır kokainle yakalandılar
Sevimli dostlar için kulübeler
YEREL HABERLER Sevimli dostlar için kulübeler
Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı emekliye ayrıldı
Çocuklar günde en az 1 saat açık havada kalmalı
YEREL HABERLER Çocuklar günde en az 1 saat açık havada kalmalı