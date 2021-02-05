Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1

Gökhan İÇKİLİ/SAMSUN, (DHA) -
STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Suat Güz
YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah, Kerem, Yalçın, Boli, Caner, Vukan, Djedje (Dk. 88 Guido), Burak (Dk. 69 Hamroun), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Kubilay), Yasin (Dk. 88 Ferhat), Mathias
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim (Dk. 86 Feyyaz Belen), İshak, Landel, Doğan (Dk. 46 Gabriel Torje), Onur, Serna (Dk. 58 Taha Yalçıner), Del Valle, Orhan, Gökay, Traore (Dk. 46 Mickael Pote)
GOLLER: Dk. 6 Burak Çalık, Dk. 75 Kubilay, Dk. 90+5 Mathias (Yılport Samsunspor) Dk. 10 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Caner, Yasin (Yılport Samsunspor) İshak Çakmak, Taha Yalçıner (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1'inci Lig´in 20'nci haftasında oynanan maçta Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor´u 3-1 mağlup etti.
2´nci dakikada Burak´ın kafayla indirdiği topa gelişine vuran Yasin´in şutunda kaleci topu son anda kurtardı.
6´ncı dakikada ceza sahası çaprazında topla buluşan Burak´ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
10´uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Orhan Ovacıklı´nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
75´inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken Kubilay´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
83´üncü dakikada Hamroun´un pasıyla buluşan Mathias´ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+2´nci dakikada Erkam´ın yerden pasıyla buluşan Guido´nun vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.
90+5´inci dakikada Hamroun´un yerden pasıyla buluşan Mathias´ın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLİ
2021-02-05 21:35:30
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