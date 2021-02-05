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Türkiye Basketbol Ligi: Samsunspor: 74 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 71

İHA

Türkiye Basketbol Ligi: Samsunspor: 74 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 71

Türkiye Basketbol Ligi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda Samsunspor’a 7471 mağlup oldu.

Salon: Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Abdullah Pokutan xx, Serdar Saraç xx
Samsunspor: Kahlil Quinton Dukes xxx 12, Ahmet Fatih Cantitiz xx 3, Timothy Luiz Soares xxx 22, Uğur Can Aksoy xx 8, Tayfun Erülkü xxx 16, Can Özcan xx 5, Muhammed Engin Kalkan x, Berkay Sinirlioğlu xx 8, Mert Ali Sert x, Önder Atun x
Başantrenör: İlker Salman
KBB Kağıtspor: Can Altıntığ xx 6, Mert Ulutaş xx 3, Hocare Bilbert Spencer x 4, Sertan İbrahim Sarı x 2, Keshun Deion Sherrill xxx 31, Burak Şaşmaz x 3, Sertay Gürsu xx 6, Uğur Dokuyan xx 11, Bora hun Paçun x, Hakan Şanlı xx 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

1. Periyot: 2118 (Samsunspor lehine)
Devre: 3939
3. Periyot: 5454

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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