Erkan Sözeri: “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı”

– Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 31 yenildikleri Samsunspor maçı sonrasında rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.

31 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmayı değerlendirdi.



“Rakibimiz bizden daha iyi oynadı”

Samsunspor maçında daha önceki haftalara nazaran çok gol pozisyonu verdiklerinin altını çizen Erkan Sözeri, “Son 78 haftada hiç vermediğimiz kadar pozisyonu bir maça sığdırdık. Bu bizim açımızdan olumsuz bir tabloydu. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı, bunu kabul etmek lazım. Biz sahada düşündüklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık. Buna rağmen girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilsek buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik. Çok iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Dolayısı ile bundan sonraki İstanbulspor maçına odaklanacağız. Bunlar bizi demorolize etmeyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.