Minik Eleniko komada girdiği hastaneden 1 yıl sonra yürüyerek çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Eleniko komada girdiği hastaneden 1 yıl sonra yürüyerek çıktı

İHA

Minik Eleniko komada girdiği hastaneden 1 yıl sonra yürüyerek çıktı

Bilinci kapalı şekilde hastaneye gelen 7 yaşındaki Gürcistan vatandaşı Eleniko Bagnasvalı, 1 yıl boyunca uygulanan tedavi sonrasında hastaneden yürüyerek çıktı.
7 yaşındaki Eleniko Bagnasvili, 21 günü yoğun bakımda olmak üzere toplamda 55 gün hastanede yattı. 1 yıla yakın süre de fizik tedavi gördü. Geçirdiği beyin iltihabı ve komplikasyonlarıyla mücadele eden Gürcü çocuk, ilk aylarda sadece burnundan bir tüple beslendi. Kendi başına boynunu doğrultmayı ve oturmayı bile başaramadı, ancak hayat azmiyle imkânsızı başardı. Doktorlarının tabiriyle bir inanılmazı gerçekleştirip 1 yıl sonra sağlığına kavuşmayı başardı.
Batum’da yaşayan Eleniko Bagnasvili, ülkesinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında önce Rize’de bir devlet hastanesine, ardından da çocuk yoğun bakım ihtiyacı olması nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 Ocak 2021 tarihinde koma durumunda hastaneye yatan minik hasta, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce tarafından tedaviye alındı. Yapılan tetkikler sonucunda menenjit ve beyin iltihabı bulguları saptanan hasta, 21 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ilk günlerinde kendi başına yürüyemeyen, baş kontrolünü sağlayamayan ve burnundan tüple beslenmek zorunda kalan hasta, doktorlarının da yoğun çabasıyla bir inanılmazı gerçekleştirip hayata tutundu. 21 günü yoğun bakımda olmak üzere 55 gün hastanede kalan, geçirdiği beyin iltihabı üzerine enfeksiyon tedavisi de gören Bagnasvili, 1 yıl süren tedavi sonrasında hastalığını yenmeyi başardı.
Gürcistan uyruklu hastaya uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, “Bize geldiğinde bilinci kapalıydı, etrafıyla bir ilgisi yoktu. Vücudunda kasılmaları vardı, ağızdan beslenemiyordu, tam bir koma halindeydi. Şikâyetleri hastaneye yatmadan 23 gün önce yüksek ateş ve öksürük şeklinde başlamıştı. Önce kaldırıldığı Rize’deki devlet hastanesinde 2 gün izlenmiş, durumu kötüleşince çocuk yoğun bakım ihtiyacı olduğu için hastanemize kabul edilmişti. Epileptik nöbet geçiriyordu. Koma nedenini araştırdığımızda, Eleniko’da hem beyin zarlarının etkilenmesi sebebiyle menenjit tablosunun olduğunu hem de beyin dokusunda bir iltihap olduğunu gördük. Hastamızda etken patojen olarak ‘hemofilus influlenza B virüsü’ saptandı. Hemofilus influenza, aslında çocukluk çağında aşı ile önlenebilen bir menenjit etkeniydi ancak hastanın aşı kartını incelediğimizde bu aşının Gürcistan’da yapılmadığını gördük. Bu durum normal şartlarda, çocukluk çağı menenjitinde sıklıkla karşılaşılan ve tedavisi mümkün olan bir tabloydu. Ancak Eleniko’nun özgeçmişinde 2 yıl önce yine bu şekilde bilincinin kapandığı, sonra 1 hafta10 gün içinde yeniden açıldığı bir atağı daha olmuştu. Dolayısıyla bu ikinci ataktı ve üzerine enfeksiyon da eklenmişti. Yani enfeksiyonla tetiklenen ikinci bir koma atağı olduğunu değerlendirdik. Bu nedenle hastada tekrarlayan atak olması nedeniyle metabolik hastalık olabileceğini de düşünerek kendisine özel bir vitamin kokteyli başladık. Hastaya 21 gün süren yoğun bakım sürecinde uyguladığımız enfeksiyon tedavisi, epilepsi tedavisi ve vitamin kokteyli takviyesi ile birlikte bilincini açmayı başardık” dedi.
Ağız yoluyla beslenemeyen, başını dahi dik tutamayan hastalarını burundan takılan bir tüp yardımıyla beslenir şekilde servise aldıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, “İlaçlarla hastamızdaki pıhtıyı eritmeyi başardık. Daha sonra ise kanama riski açısından yakın izlemde tutarak kendisine yoğun bir fizik tedavi programı uyguladık. 2 aylık yatışı sonrasında çok kısa süreli de olsa baş kontrolünü tekrar kazanabildi. Evde ilaç tedavisi devam eden hastamızda yoğun fizik tedavi uyguladık. Hastamız ilk başlarda burnundan tüple besleniyordu, oturamıyordu ve hiç yürüyemiyordu. Yaptığımız son kontrollerde ise şu an desteksiz kendi başına yürüdüğünü ve konuşabildiğini gördük. Eleniko, bir inanılmazı gerçekleştirdi. 1 Ocak 2020’de komaya girip 21 gün yoğun bakımda kalan hastamız, Ocak 2021’de bağımsız yürüyebilen ve konuşabilen bir çocuk haline dönüştü” dedi.
Tedavi sonrasında Eleniko’nun yürümesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Daro Kakabadze, “Buraya geldiğimizde Eleniko çok kötüydü. Önce Allah, sonra Hülya hocam bizi çok mutlu etti. Hülya hocam yoksa Eleniko da yok. Çok teşekkür ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcak havalarda 'kış lastiği' fren mesafesini uzatıyor
YEREL HABERLER Sıcak havalarda 'kış lastiği' fren mesafesini ...
Gökhan Geylani: “İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek”
YEREL HABERLER Gökhan Geylani: “İç sahadaki favori oyunu deplasman ...
Erkan Sözeri: “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı”
Türkiye Basketbol Ligi: Samsunspor: 74 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 71
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Samsunspor: 74 - Kocaeli ...
Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu
Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1
Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması "Aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarmaları, evlerine dönmeleri lazım"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması "Aklıselim ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek ...
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1
Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol
Bakan Pakdemirli: “2021’de 24 milyar TL tarımsal destek ödeyeceğiz” Tarım-Orman Sektör Toplantısı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “2021’de 24 milyar TL tarımsal ...
Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik telleri koptu, cip hasar gördü
YEREL HABERLER Rüzgarın etkisiyle çatıdan tuğlalar uçtu: elektrik ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek ...
Bafra’da yeni gasilhane hizmette
YEREL HABERLER Bafra’da yeni gasilhane hizmette
Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz´de hamsi avı ek ...
Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Türkiye’yi tanıtacak
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Türkiye’yi ...
Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Bakan Pakdemirli: “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat saat 01.00’den itibaren sona erecek” “Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 cm’nin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Samsun'da uyuşturucudan 5 tutuklama, 5 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 5 tutuklama, 5 adli kontrol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat 01.00’den itibaren sona erecek. Ek Tedbirlerle avcılık başlayacak.”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Hamsi ...
MS hastalarına çevrimiçi rehabilitasyon
YEREL HABERLER MS hastalarına çevrimiçi rehabilitasyon
Bölge TTO’lardan ortak TÜBİTAK 1001 bilgilendirme etkinliği
YEREL HABERLER Bölge TTO’lardan ortak TÜBİTAK 1001 bilgilendirme ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; ...