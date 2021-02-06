Samsun'a 68 yılda 478 hektar dolgu Samsun'un kara parçası 4 bin 780 dönüm büyüdü

Samsun'da 68 yılda 478 hektar büyüklüğünde deniz doldurularak karaya dönüştürüldü.

Samsun şehir merkezinde dolgu çalışması 1953 yılında liman inşaatı ile başladı. İlk dolgu çalışmasında liman için 49,6 hektar alan dolduruldu. Limanın çevresinde bulunan Serbest Bölge, kamu kuruluşları, TCDD arazileri, Yabancılar Çarşısı ve yeşil alanlar işin 102 hektar deniz karaya dönüştürüldü.

Doğu Park için 34,6 hektar, Batı Park için 84 hektar, Mert Plajı, Sevgi Gölü ve Sahil Yolu için 24,4 hektar, Bandırma Plajı için 5,5 hektar ve Canik’te sosyal tesisler için 12,9 hektar deniz dolduruldu. Doldurularak oluşturulan golf sahası ise 65 hektar büyüklüğe sahip. Tekkeköy petrol dolum sahasının arkasında 100 hektarlık dolgu işlemi yapıldı. Daha sonra bu alanlara ilave olarak yaşam boyu spor alanları için tenis, voleybol, basketbol, bowling salonları dolgu yöntemi ile şehre kazandırıldı. Samsun’da toplam 478 hektar (4 bin 780 dönüm) deniz doldurularak kara parçası haline getirildi.

Samsun’da yapılan dolgu alanları üzerinde şu resmi kurum binaları yer alıyor: Samsun Valiliği, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Serbest Bölge, Toprak Mahsulleri Ofisi, İlkadım Atletizm Stadı, Anakent Sosyal Tesisleri ve Samsun Limanı. Ayrıca fuar bölgesi, Yat Limanı, Yabancılar Çarşısı, eski Hayvanat Bahçesi, Kültürpark, Sevgipark, Batıpark, Doğupark, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri, Mavi Işıklar, Sukay, Amazon Adası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu da dolgu sahasında bulunuyor.

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