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Photoshoplu hallerine benzemek için estetik cerrahlara gidiyorlar "Photoshoplu profil fotoğrafıma benzemek istiyorum" diyerek estetik operasyonu talep ediyorlar

İHA

Photoshoplu hallerine benzemek için estetik cerrahlara gidiyorlar "Photoshoplu profil fotoğrafıma benzemek istiyorum" diyerek estetik operasyonu talep ediyorlar

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Sosyal medya mecralarında kullandığınız profil veya normal fotoğraflarınızda filtreli veya photoshoplu fotoğraflar kullanmayın. Bunlar çok ciddi hayal kırıklıklarına yol açıyor. Daha sonra sizinle iletişime geçenler sizinle ilgili yargılarında negatif bir duyguya kapılabiliyorlar" dedi.
Bir çok kişi kendi fotoğraflarını bir bilgisayar veya telefon ortamında oynama yaparak diğer insanlara sosyal medya ortamlarında sunuyor. Bazı kişiler gerçek hayatlarında ise photoshoplu veya filtreli fotoğraflarında olduğu gibi bir görünüme kavuşmak için estetik cerrahlara başvuruyor. Samsun FBM Tıp Merkezi Sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş insanların filtreli fotoğraflara benzemek istediği ile kendisine geldiklerini belirterek, "Bilgisayar ve telefon teknolojisindeki gelişmeler şöyle bir olay oluşturdu: İnsanlarda kendilerini güzel görmediklerini telefon veya fotoğraf makinesi ile çektikleri fotoğrafları üzerinde bir takım işlemler geçirerek olduğundan daha genç, güzel, farklı gösteren fotoğraflara dönüştürüyorlar. Bir takım sosyal medya mecralarında kendileriymiş gibi fotoğrafları kullanıyorlar. Bu fotoğrafları başkaları ile paylaşıyorlar. Dolayısıyla filtreli, photoshoplu fotoğrafların insanlar tarafından çok fazla kullanılması aslında çok farklı problemlerin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Bir estetik cerrah olarak bu durumu çok doğru bulmuyorum. Yanlış komplikasyonları olacağını düşünüyorum. Örneğin bir hanımefendi geliyor ve çeşitli sosyal mecralardaki profil fotoğrafını gösteriyor. Fotoğraf çok güzel fakat bana diyor ki 'beni görüyorsunuz, ben bu fotoğraftaki halimle insanlarla iletişim kurdum, hatta birisiyle tanıştım, evliliğe giden bir süreç olacak. Benimle tanışmak istiyor ama ben asla bu normal yüzümle onunla tanışamam. Çünkü o beni sosyal medya mecralarındaki fotoğraflardan tanıyor. Biz o fotoğraflar üzerinden iletişim kurduk.’ 'Nedir benden talebin' dediğimde hocam ben 'profil fotoğrafıma benzemek istiyorum' diyorlar. Ben de bunun böyle olmadığını, doğru olmayacağını ifade ettim" diye konuştu.

"Photoshoplu fotoğrafın aynısını istiyorum"
Her insanın farklı bir yüz yapısı, olabilirliği olduğunu ifade eden Akbaş, "Elbette ki şuan ki haline göre daha genç, dinamik, daha güzel olacaktır o ameliyatlarla ama o profile koyduğun fotoğrafla 'aynısını istiyorum' demek hiç gerçekçi bir şey değildir. Dolayısıyla benim insanlarla tavsiyem, kesinlikle bu tür mecralarda profil veya normal fotoğraflarınızda filtreli veya photoshoplu fotoğraflar kullanmayın. Bunlar çok ciddi hayal kırıklıklarına yol açıyor. Daha sonra sizinle iletişime geçenler sizinle ilgili yargılarında negatif bir duyguya kapılabiliyorlar. Hazreti Mevlana’nın sözünü hiç unutmayalım ’Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’ sözü var. Sosyal medya mecralarında yaşanan bu olaylara ışık tutan bir söz bu. Hayatın başka yönlerinde olduğu gibi. Sizin belli bir yaşınız var, belli bir yüz görünümünüz var. Belli bir karakteristiğiniz var. Ama sizden bundan mutlu değilsiniz ne yapıyorsunuz onu bilgisayar, telefon ortamında değiştiriyorsunuz. Hayal ettiğiniz o resmi profilinize koyuyorsunuz. İnsanlarda sizi o profildeki kişi zannederek sizinle iletişime geçiyorlar. Siz olduğunuz gibi güzelsiniz. Bilgisayar ortamında değiştirerek hayal ettiğiniz kişiyi oluşturarak onu ben buymuşum gibi sunmaktan ziyade günümüzün gelişen tıp bilimleri sayesinde plastik ve estetik cerrahinin gelişmişliği sayesinde o bilimlerden faydalanarak bizim hayatımızı olumsuz etkileyen kusurlarımızı ameliyat ettirerek kendimize olan güveni sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

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