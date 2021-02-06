Çatıda mangal keyfi polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

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Samsun'un Bafra ilçesinde çatıda mangal keyfi polisi ve itfaiyeye alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 7 katlı bir apartmandan dumanlar çıktığı yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede dumanların çatı katında yakılan mangaldan çıktığı belirtildi.

Yangın olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü.

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