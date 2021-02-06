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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Üniversitesi "İslami İlimler Fakültesi" kuruldu

İHA

Samsun Üniversitesi "İslami İlimler Fakültesi" kuruldu

– Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun Üniversitesi (SAMÜ) bünyesinde "İslami İlimler Fakültesi" kuruldu.
Alınan karar SAMÜ’de sevinçle karşılandı. SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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