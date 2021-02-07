İlkadım Belediyesi GES için harekete geçti 25 dönüm alanda güneş enerjisinden elektrik üretilecek

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, güneş enerji sistemi (GES) gibi çevreci enerji ile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi güneşten yararlanarak elektrik enerjisi üretmek için harekete geçti. Proje hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Güneşten elde ettiğimiz enerji ile çevremizi koruyup, bütçemize katkı sağlamayı hedefliyoruz “ dedi.

İller Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) proje desteği verdiği güneş enerjisi santralinin finansmanı Avrupa Birliği Fonu'ndan sağlanacak. 25 dönümlük alana kurulacak ve 3 megavat enerji üretecek GES tesisinin yapımı için kolları sıvayan ve proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Demirtaş, proje hakkında şunları söyledi:

“Doğayı korumak, elektrik enerjisini güneşten sağlayarak giderleri azaltıp gelir sağlamak ve enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kuracağımız TEDAŞ tarafından da onaylı olacak olan 3 MW’lık GES projemizi ilçemizde kurmayı düşünüyoruz. 3 bin konutun ihtiyacını karşılayacak GES projemizi pilot bölge olan Ahullu bölgesinde belediyemize ait arazimizde güneş gören 25 dönümlük bir alana kuracağız. Bu kuracağımız santralimiz ilçe belediyeleri arasında da ilk olma özelliğini taşıyor. Belediyemizin hızla artan yenilenebilir enerji kullanımını göz önünde bulundurursak başlattığımız GES projemizle 1 yılda 4 milyon 390 bin kw/s elektrik üreterek ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra ekonomik yönde ciddi bir gelir de elde etmiş olacağız. Bu önemli projeyi kısa zamanda hayata geçirmenin gayretindeyiz.”

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