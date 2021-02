Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’nın otopark sorununa el attı

Türkiye’nin en verimli tarım ovalarından Çarşamba’da uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu çözülüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ilçenin doğu yakasına kazandıracağı mekanik katlı otopark inşaatı başladı. 214 araç kapasiteli otopark, 2022’de hizmete girecek.

Samsun’un büyük ilçelerinden Çarşamba’da her geçen gün artan araç sayısı, trafik yoğunluğunu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. İlçedeki park yeri sorunu sebebiyle talep edilen otopark ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ortasından Yeşilırmak’ın aktığı Çarşamba’nın iki yakasına katlı otopark inşa edecek. Batı yakada yapılacak otoparkın proje hazırlığında sona yaklaşılırken, doğu yakasındaki mekanik katlı otopark projesi inşaatı da başladı.



23 milyonluk yatırım

Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi’ndeki eski pazar yerinin bulunduğu bin 880 metrekarelik alanda yapımına başlanan iki katlı mekanik sistem otopark için 122 adet temel altı fore kazık çakılacak. 19 metre yüksekliğe sahip olacak iki katlı yatırımın zemini 929 metrekare, birinci katı ise 951 metrekare genişliğinde olacak. Toplamda 23 milyon 262 bin 550 TL’ye mal olacak 214 araç kapasiteli otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü otomatik ve mekanik sistem park edecek. Araçlar yine otomatik sistemle park alanından alınıp asansöre bildirilerek sahiplerinin önüne getirilecek.

Hafta sonunu Terme ve Çarşamba ilçelerinde geçiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte otopark inşaat alanını ziyaret etti. Genel Sekreter İlhan Bayram ile Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal’dan projeyle ilgili bilgi alarak iş makinelerinin kazı çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Park yeri sorunu yaşanmayacak”

Mekanik katkı otopark inşaatıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, ilçenin trafik ve park yeri sorunlarını otopark yatırımlarıyla çözeceklerini söyledi. Demir, “Çarşamba’nın uzun yıllardır çözüm beklediği park yeri sorunu artık tarihe karışıyor. İlçemizin her iki yakasına son teknoloji ürünü otopark kazandırıyoruz. Doğu ve batı yakadaki pazar yerlerine yapılacak yer altı otoparkları ihtiyacı büyük oranda karşılayabileceği gibi aynı zamanda pazarları modernize ederek daha ferah ve kullanışlı hale getirecek. Otoparklar Çarşambalı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Doğu yaka mekanik katlı otopark inşaatının 480 günde tamamlanacağını belirten Başkan Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Şu an temel kazılarak çakılacak kazıklar için hazırlanıyor. Ardından bina inşası başlayacak. 26 Mart 2022 tarihinde de tamamlanarak hizmete açacağız. Batı Yaka Katlı Otopark Projesi için de hazırlıklarda sona yaklaştık. Bunu da Sarıcalı Mahallesi’ndeki 5 bin 645 metrekare alanda inşa edeceğiz. Toplam alanı ise 15 bin 899 metrekare. 311 araç kapasiteli olarak projelendirilen otoparkın giriş katı pazar yeri olarak da kullanılabilir. Çarşamba’da inşallah park yeri sorunu yaşanmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

