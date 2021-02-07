Sanata 100 bin TL’lik faizsiz kredi

Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirerek, hattat ve ebru sanatçısı kadına 100 bin liralık 'faizsiz kredi' verdi.

Samsun Türk İslam Eğitim Sanatları Merkezi'nde unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan olan hattat, ebru, hüsni hat, tezhip, ebru kaligrafi kursu veren hattat ve ebru sanatçısı Hatice Tül Kübra Ersoy, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirerek, Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden faizsiz 5 yıl ödemeli 100 bin liralık 'iş kredisi' aldı.

Sanat merkezinde 10 eğitici ile birlikte aralarında doktor, avukat, öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerinde bulunduğu 200 kursiyere sanat eğitimi verdiklerini belirten Hatice Tül Kübra Ersoy, “Maalesef ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş birçok meslekler var. Bunların birçoğu neredeyse tamamen yok olmak üzere. Hattat, ebru, hüsni hat, tezhip ve ebru kaligrafi bunlardan birkaçı. Bizde bu meslekleri yeniden canlandırmak ve unutturmamak için kurslar açtık. Kursiyerlerimiz arasında doktor, avukat ve öğrenmenler de var. Kurslarımız büyük ilgi görüyor. Araştırmalarımız soncu kredi kefalet kooperatiflerinin 5 yıl ödemeli faizsiz kredi verildiğini öğrendik. Gerekli belgeleri hazırladık ve müracaatımızı yaptık. Kredi hemen çıktı. Bize bu desteği sağlayan Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Metin Sinecek ve kooperatif Müdürü Aynur Sipahi'ye teşekkür ediyoruz. Artık maddi anlamda da sıkıntımız yok. Bu kredi bizim gibi girişimcilere örnek olsun” dedi.



“İlk kez faizsiz kredi”

Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez unutulmaya yüz tutmuş sanatlarla ilgili iş yapan birisine faizsiz kredi verdiklerini belirten Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Metin Sinecek, şunları söyledi:

“Unutulmaya yüz tutmuş sanatların yeniden gün ışığına çıkarılmasına aracı olanları desteklemek bizlerin görevi. Genç kızımız takdir edilecek bir işe girişmiş. Cesareti ve azmi herkese örnek olmalı. Bize müracaat ettiğinden şaşırdık. İlk kez bize öyle bir alanda kredi başvurusu oldu. Gerekli belgeler tamamlandı ve kızımıza 100 bin lira faizsiz kredi verdik. Bu parayı 5 yılda geri ödeyecek. Kooperatiflerin amacı esnafı ve böylesine girişimcileri maddi anlamda desteklemektir. Böyle bir girişime katkı verdiğimiz içinde çok mutluyuz.”

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