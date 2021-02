Çarşamba Belediyesi gençlerin YKS ücretini karşılayacak

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle işyerleri kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerinin Çarşamba Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.

Başkan Halit Doğan, gençlerin eğitimi ve geleceğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle işyerleri kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerinin Çarşamba Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.



“Gençlerimizin eğitimi, geleceği bizler için her şeyden önemli”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda gençlerin destekçisi olduklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gençlerimizin eğitimi, geleceği bizler için her şeyden önemli. Pandemi döneminde sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda gençlerimizin destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi‘nin YKS başvurularını almaya başlamasının ardından; başvuru ücretlerine yönelik öğrencilerimiz için neler yapabiliriz diye hemen çalışmalara başladık. Bu vesile ile sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide iş yeri kapanan çalışanlarımızın çocuklarının YKS ücretlerini belediyemizce karşılanabileceğine yönelik bir çalışma başlattık. Gençlerimiz derslerine, sınavlarına odaklansın biz belediye olarak durmadan, yorulmadan onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başvuruların Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacağını ifade eden Başkan Doğan, şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz başvurularını belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimine yapabilecektir. Gençlerimiz alacakları eğitimler ile ülkemize faydalı bireyler olacaklar. Bugün destek vereceğimiz bir gencimiz yarın geleceğimizin büyük bir bilim insanı olacak ve ülkesine katkılar sunacaktır. Bizler her gencimize bu gözle bakıyor, onları geleceğin önemli insanları arasında görüyoruz. Bunda da en ufak katkımızın olması bizleri mutlu edecektir. Bu kurum hizmet kurumudur, işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz.”

