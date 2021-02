Veganlar için ‘kenevir sütü’ ‘Kenevir krokanı’, ‘kenevir poğaçası’ ve ‘kenevir sütü’ üretildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘kenevir sütü’ hayvansal gıdalar tüketmeyen veganlar için de ayrı bir besin kaynağı olmaya aday.

Anavatanı Orta Asya olan kenevir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tavsiyeleri üzerine devlet kontrolü altında Türkiye’de de üretiliyor. Gıda, tekstil, sanayi, sağlık ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve diğer bitkilere göre oldukça dayanıklı ve sağlıklı olan kenevir için OMÜ’nün Samsun’da bir de araştırma enstitüsü var. Bu enstitüde kenevirin gündelik hayattaki kullanım alanları ve faydaları üzerine birçok araştırma yapılıyor.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, kenevirin kullanım alanlarını çoğaltmak ve farkındalık oluşturmak adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Samsun ziyaretinde açılan sergide boy gösterdi. Bakan Pakdemirli ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği stantta ‘kenevir krokanı’, ‘kenevir poğaçası’nın yanı sıra en çok dikkat çeken ürün ‘kenevir sütü’ oldu. Kenevir adına birçok çalışmanın yer aldığı stantta, kenevir sütünü tadanlar ürüne tam not verdiler.



“Kenevir sütünü veganlar çok rahatlıkla kullanabilir”

Kenevir sütünü veganların da kullanabileceğini ifade eden OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, “Kenevir sütü tamamen kenevir tohumlarından elde edilmektedir. İçerisinde su, süt ve biraz tatlandırıcı olarak da bal bulunmaktadır. Asla başka bir madde veya şeker katılmamıştır. Bu şekilde elde edilen kenevir sütü tüketime sunulabilir. Hayvansal bir süt değildir, tamamen bitkisel bir süttür. Özellikle veganlar çok rahatlıkla kullanabilir. Ben çok severek tüketiyorum. Kenevir sütü bitkisel kökenli olduğu için bitkisel bir tadı veya havası vardır ama nihayetinde bu olay tamamen damak tadıyla alakalı bir şey” dedi.



“Kenevirin çok geniş bir kullanım yelpazesi var”

Kenevirin birçok alanda kullanıldığının altını çizen Prof. Dr. Selim Aytaç, şunları söyledi:

“Kenevir krokanı da kenevir tohumundan elde edilmiştir. Bal ve krokan şeklinde tüketime sunulabileceğini göstermek amaçlı yaptık. Kenevir krokanının lezzet olarak Türk halkının damak tadına uygun olacağını düşünüyoruz. Kenevir tohumundan köküne kadar her kısmı kullanılabilir. Kenevir gıda sektöründe, tekstil sektöründe, otomotiv sanayinde inşaat sektöründe, ilaç sanayinde kullanılabilir. Kenevirin çok geniş bir kullanım yelpazesi var. Her amaçla kullanılan kısmı farklıdır. Genel olarak baktığımız zaman çiçek, yapraklar, tohum, sap ve lifleri kullanılır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.