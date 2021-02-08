'Bu özelliklere sahipseniz burun ameliyatı olmayın' Doç. Dr. Umut Tuncel: "Yönteme göre vaka değil, vakaya göre yöntem belirlenmelidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bu özelliklere sahipseniz burun ameliyatı olmayın' Doç. Dr. Umut Tuncel: "Yönteme göre vaka değil, vakaya göre yöntem belirlenmelidir"

İHA

'Bu özelliklere sahipseniz burun ameliyatı olmayın' Doç. Dr. Umut Tuncel: "Yönteme göre vaka değil, vakaya göre yöntem belirlenmelidir"

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, "Rinoplasti operasyonu öncesinde mevcut 3 tekniğe de hâkim, yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyla görüşmek çok önemlidir. Çünkü yönteme göre vaka değil, vakaya göre yöntem belirlenmelidir" dedi.
Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle estetik operasyonların sayısı hızla artıyor. Bunlar arasında şüphesiz sayıca en başta gelen estetik operasyonları ise burunla ilgili olanlar oluşturuyor. Ancak ameliyat kararı almadan önce birtakım kriterlerin göz ardı edilmemesi büyük önem taşıyor.
Liv Hospital Samsun Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Umut Tuncel, burun estetiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Burun estetiği operasyonlarının uzun süredir açık ve kapalı olmak üzere iki yöntemle yapıldığını vurgulayan Tuncel, son 5 yıldır uygulanan 'kapalı ve koruyucu' yönteminin ise hasta yararına önemli avantajlar getirdiğine işaret etti.
Kapalı koruyucu burun estetiğinin, kapalı yöntemdeki gibi burun derisinde dışarıda görünür bir iz bırakmadan yapıldığının altını çizen Doç. Dr. Umut Tuncel, "Geleneksel yöntemlerde ister açık ister kapalı teknik kullanılsın, değiştirilmesi planlanan kemik ve kıkırdak yapıya ulaşıldıktan sonra her iki yöntemde de aynı işlemler yapılır. Örneğin, ameliyat edilecek burunda bir kemer varsa hem kapalı hem de açık operasyonlarda kesilerek çıkartılır. Ardından burnun açık kalan çatısını kapatabilmek için burun kemikleri, tabanda tutunduğu yüz kemiğinden ayrılır. Ya da açık kalan çatı bazı kıkırdak veya kemik ilaveleri konarak kapatılır. Açık veya kapalı yaklaşımla yapılan geleneksel yöntemde bu işlemin ardından hem burun sırtına atel hem de iç kısma birer tampon koymak neredeyse mecburidir. Aksi halde iyileşme süresince bazı komplikasyonların ortaya çıkma ihtimali artar. Hâlbuki kapalı koruyucu yöntemde burun sırtı korunmakta, kesilip çıkartma yapılmadan kendi üzerinde birtakım değişikliklerle burundaki sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.
Her vakanın kapalı koruyucu yöntem için uygun olmayabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Tuncel, "Çok yüksek kemerli, aşırı kalın ve yağlı derili, daha önceden operasyonlar geçirmiş, ayrıca iç yapısında ileri derecede deformasyonları olan burunlar açık ya da kapalı ancak geleneksel rinoplasti yöntemine adaydırlar. Öte yandan bunların bir kısmı herhangi bir rinoplasti işlemine estetik amaçlı olarak da aday değildirler. Herhangi bir estetik cerrahi girişime aday olmayan bir grup insan da takıntılı obsesif, memnuniyetsiz kişiler olarak değerlendirilebilir. Bu tarz kişilerde altta yatan psikolojik veya psikiyatrik bir sorunun olup olmadığı mutlaka irdelenmelidir" şeklinde konuştu.
Rinoplasti operasyonu öncesinde her üç tekniğe de hâkim yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarından biri ile görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Umut Tuncel, yönteme göre vaka değil, vakaya göre yöntemin belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Yapılacak ön görüşmede burun ameliyatını yapacak hekimin hastanın sadece burnunun görünüşü, dış anatomik yapısı ve iç kısmındaki eğrilik ve anormalliklere değil, ayrıca yüzünün bütününe kulak, çene, kaş dudak ve yanak gibi dokulara da odaklanması gerektiğinin altını çizen Tuncel, "Hekim, hastanın yüzündeki yapıların birbirleri ile olan ilişkilerine, kendi iç dinamiklerine de dikkat etmeli, ölçüm ve değerlendirmeler yapmalıdır. Deri yapısının katkısı dahi oldukça önemlidir. Örneğin, kalın ve yağlı deri olanca gayreti ile yapılacak işlemin sonucunu gizler ve bazı komplikasyonlara eğilimi artırır. Buna karşın, ince deri küçük arızi durumları dahi gösterir ve aslında bu da bir olumsuz durumdur" şeklinde uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Tuncel, rinoplasti operasyonlarında uygun hastalar için kapalı ve koruyucu yöntemin getirdiği diğer avantajlar hakkında şu bilgileri verdi: "Bu tarz bir ameliyat sonrasında iyileşme süreniz elbette ki daha kısa sürede olacaktır. Ancak bu sadece tekniğe değil, ameliyat edilen vakaya özgü bazı durumlarla ilişkilidir. Ödemin ve morarmanın daha az olması, olsa dahi daha kısa sürede çekilmesi, burun sırtının yani burun sırtını oluşturan kemik ve kıkırdak yapıların çıkarılmaması, kendi üzerinde değiştiriliyor olması bu yöntemin başlıca avantajlarıdır. Çünkü burun sırtının korunması buraya tutunan kas, bağ dokusu, damar ve sinir yapılarının korunmasını sağlayarak ileriye dönük komplikasyonların oluşmasını engelleyerek yeniden işlem yapılması riskini azaltır. Rinoplasti operasyonu sonrasında tüm dünyada ortalama yüzde 815 arasında değişen komplikasyon oranları mevcuttur. Genellikle bunlar kolayca düzeltilebilir sorunlardır. Ancak nadiren birden fazla girişimi de gerektirebilir. Bu konuda tecrübeli bir hekim burnunuzu ve yüzünüzü muayene ettikten sonra sizi mutlaka aydınlatacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba Ovası'nda kivi üretimi artıyor
YEREL HABERLER Çarşamba Ovası'nda kivi üretimi artıyor
Veganlar için ‘kenevir sütü’ ‘Kenevir krokanı’, ‘kenevir poğaçası’ ve ‘kenevir sütü’ üretildi
YEREL HABERLER Veganlar için ‘kenevir sütü’ ‘Kenevir krokanı’, ...
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti
YEREL HABERLER Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları ...
'Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı'
YEREL HABERLER 'Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı'
Samsun'da bebeğini çöpe terk eden anne yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da bebeğini çöpe terk eden anne yakalandı
Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında
YEREL HABERLER Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe ...
Samsun Okuma Vakti Projesi 4 yaşında
YEREL HABERLER Samsun Okuma Vakti Projesi 4 yaşında
Samsun kısıtlamaya uydu, vali teşekkür etti
YEREL HABERLER Samsun kısıtlamaya uydu, vali teşekkür etti
Çarşamba Belediyesi gençlerin YKS ücretini karşılayacak
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi gençlerin YKS ücretini ...
Sanata 100 bin TL’lik faizsiz kredi
YEREL HABERLER Sanata 100 bin TL’lik faizsiz kredi
Terme Bulvar Yolu yıl sonunda hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Terme Bulvar Yolu yıl sonunda hizmete açılıyor
Atakum’da günde 1,5 ton atık, mama ve gübreye dönüşecek Atakum’da gıda israfı dönüşümle önlenecek
YEREL HABERLER Atakum’da günde 1,5 ton atık, mama ve gübreye ...
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’nın otopark sorununa el attı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’nın otopark ...
Başkan Demir: “Canla başla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Canla başla çalışıyoruz”
Başkan Doğan’dan sevindiren açıklama
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan sevindiren açıklama
Başkan Özdemir, Bakan Pakdemirli’ye Havza semaveri hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Özdemir, Bakan Pakdemirli’ye Havza semaveri ...
İlkadım Belediyesi GES için harekete geçti 25 dönüm alanda güneş enerjisinden elektrik üretilecek
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi GES için harekete geçti 25 dönüm ...
Yaşamak için tercih edilen ilçe Canik Başkan Sandıkçı: “Canik’in nüfusu 100 bini geçti”
YEREL HABERLER Yaşamak için tercih edilen ilçe Canik Başkan ...
6 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ağabeyini odunla hastanelik etti
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ağabeyini odunla ...
'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile ...
Samsun Üniversitesi "İslami İlimler Fakültesi" kuruldu
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi "İslami İlimler Fakültesi" ...
Samsun'da otele kumar ve uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da otele kumar ve uyuşturucu operasyonu: 18 ...
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına ...
Bafra Belediyesi'nden yüzde 50 kira indirimi Başkan Hamit Kılıç: “Esnafımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi'nden yüzde 50 kira indirimi Başkan ...