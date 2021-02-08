Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden çıkan çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1'i emekli binbaşı, 2'si astsubay ve 8'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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