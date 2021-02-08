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Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)

DHA

Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)


BEBEĞİNİ ÇÖPE BIRAKTI, 'PİŞMANIM' DEDİ
Samsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haniye M., gazetecilerin soruları üzerine ağlayarak, 'Pişmanım' dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Hakan AKGÜN
2021-02-08 12:28:26

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