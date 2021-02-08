Samsun’da 'Afet Eğitim Seferberliği' başladı Vali Dağlı: "Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Samsun’da da “Afet Eğitim Seferberliği” başladı.

“Afet Eğitim Seferberliği” kapsamında Samsun AFAD’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantı video konferans üzerinden de gerçekleştirildi.

Vali Dağlı yaptığı konuşmada, Samsun’da toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amaçlanan Afet Farkındalık Eğitimleri ile başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Dağlı, "Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

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