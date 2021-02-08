Samsun'da uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti, 2313 sayılı Kanun'a muhalefet ve tehdit" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanıp ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti, 2313 sayılı Kanun'a muhalefet ve tehdit" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunup yakalama kararı çıkartılan Z.B.'yi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Z.B., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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