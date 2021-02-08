Mert Irmağı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği rekreasyon projesine hazırlanıyor. Irmağın her iki yakasındaki temizlik çalışmasında çalılar sökülerek bölge çöplerden arındırılıyor.

Canik Dağları’nın zirvesinden doğarak Karadeniz’e dökülen ve Canik ile İlkadım ilçelerini birbirinden ayıran Mert Irmağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite edilerek turizme kazandırılacak. Irmakta çevre düzenleme öncesinde temizlik çalışması başlatıldı. 67,8 kilometrelik uzunluğa sahip ırmağın her iki yakasında sürdürülen çalışma kapsamında belediye ekipleri, dere yataklarını kaplayan çalıları iş makineleriyle söktü. Küçük barakalar kaldırılırken ortaya çıkarılan toprak yol ise çöplerden temizlendi. Ayrıca çevre sakinlerinin kullandığı yürüyüş yolları da elden geçirildi.



Tanıtıma katkı yapacak

Kentin estetik ve turistik yelerinden biri haline getirilecek Mert Irmağı’nın, çocuk oyun alanları, eğlence yerleri ve yüzen kafeteryasının da bulunduğu farklı ve özel konseptiyle şehrin vizyonuna ve tanıtımına büyük katkı yapacağı belirtildi.

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