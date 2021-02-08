Ormanda ekili bin 227 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

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Samsun'da ormanlık alanda kaçak olarak ekilen bin 227 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ormanlık alanda kaçak olarak ekili esrar yapımında kullanılan bin 227 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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