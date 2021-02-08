Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden çıkan çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1'i emekli binbaşı, 2'si astsubay ve 8'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı binbaşıyı tutuklanması talebiyle, diğer 9 kişiyi de adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 10 kişi adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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