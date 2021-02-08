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Demir: “1 kuruşluk kul hakkına asla fırsat vermeyiz” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Esnaf ve YKS öğrencilerine nakdi yardım yapıyoruz”

İHA

Demir: “1 kuruşluk kul hakkına asla fırsat vermeyiz” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Esnaf ve YKS öğrencilerine nakdi yardım yapıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetimde tarihi bir süreç yaşıyor. Bunu herkes not etsin. Benim bu canım tende oldukça, akıl başta oldukça asla ve asla 1 kuruşluk kul hakkına fırsat vermeyiz" dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan 40 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gündem maddelerinin havale edilmesinin ardından meclise sunulan ek gündem maddeleri ve soru önergeleriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

“Esnaf ve YKS öğrencilerine nakdi yardım yapıyoruz”
CHP grubundan gelen bir ek gündem maddesi talebinde "Pandemi sürecinde kapalı olan kahvehane, kafe, dışarıya servis yapmayan lokanta esnafına düzenli nakdi yardım ve maddi durumu olmayan öğrencilerin YKS ücretlerinin ödenmesi" maddesi önerisi hakkında konuşan Başkan Mustafa Demir, “Mağdur durumda olan ailelerinin çocuklarının harçlarıyla ilgili zaten ödeme yapıyoruz. Bunun için ilave bir karara gerek yok. Esnafla ilgili de hükümetimiz gerekli çalışmaları yapıyor ve etkin bir şekilde günü gününe esnafımızın durumunu birçok destekle birlikte takip ediyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin başından beri tüm belediyeyle ilgili ödeme yükümlülüğü olan insanlarımızın yardımına koşuyoruz. Gerek dolmuşhat kiralarıyla ilgili aldığımız kararla kira da almıyorduk. Yabancılar Pazarı’nda da kapalı oldukları dönemde kira almıyoruz. Belediyenin bu konudaki kira gelirlerine esnafımızın mağduriyet durumunu göz önüne alarak alım yapmıyoruz. Su faturaları noktasında da ödeme durumu olmayan insanlara bir işlem yapılmıyor. Mağdur olsun veya olmasın ödeme durumu olmayan, su faturasını ödeyemeyecek olanların faturalarını belediye olarak biz ödüyoruz. Özellikle Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza burada ifade edilen veya edilmeyen herhangi bir sebeple vatandaşımızın ihtiyaç duyup da müracaatta bulunması durumunda haklı hiçbir talebi geri çevirmedik. Zaman zaman belediye bütçemiz neticesinde esnafımıza gerekli yardımı yapıyoruz. Gelen talepleri de değerlendirip, meclisimize daha önce teklif ettik, kararları aldık. Şu anda Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi yerel yönetimler olarak mağdur olan vatandaşa en etkili destek veren belediyelerden biri. Topyekun böyle bir kararın alınması uygun değil. Bizim onu karşılama imkanımız da söz konusu değil. Hükümetimizin takip ettiği alanı, onların uygulamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. YKS ücretini yatırmakta zorluk çekenler için zaten ödeme yapıyoruz. İlave bir meclis kararına gerek olmaksızın, Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na talep olması durumunda aileye yardım şeklinde o meblağları onlara ödüyoruz. Müracaat sayısı ve ödeneklere göre bizim bütçemizin dışına taşması durumunda hemen bir meclis kararını o zaman gündeme alırız” dedi.
CHP’den gelen ek gündem maddesi oy çokluğuyla reddedildi.

“1 kuruşluk kul hakkına asla fırsat vermeyiz”
Belediye hakkında yerel medyada çıkan haberlerden bazılarının kasıtlı yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Demir, bu konulardan bazılarının muhalefet kanadından mecliste soru önergesi olarak sorulması üzerine şunları söyledi:
“Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetimde tarihi bir süreç yaşıyor. Bunu herkes not etsin. Benim bu canım tende oldukça, akıl başta oldukça elhamdülillah asla ve asla belediye yönetimi olarak, meclis başkanı olarak da sizin adınıza 1 kuruşluk kul hakkında asla fırsat vermeyiz. 1 milyon 350 bin insanımızın maddi imkanlarını sonuna kadar en verimli şekilde olabildiğince kullanmada kararlıyız. Bu belediyenin kasasından, ‘aman Samsun Büyükşehir Belediyesi aleyhine yazmasın, yazdığımızı biraz daha met etsin’ diye 1 kuruş para ödenmedi ve ödenmeyecek. Olay gayet basit ve net.”
Meclisten komisyonlara havale edilen gündem maddeleri, ilgili komisyonlarda geniş şekilde görüşüldükten sonra karara bağlanmak üzere tekrar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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