Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANNE VE EBE ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Samsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'LAVABOYA GİTMEK İÇİN BEBEĞİ BIRAKTIM'

Anne Haniye M.'nin adliyede verdiği ifadesinde, "Lavabo ihtiyacım gelmişti ve çok sıkışmıştım. Mustafa isimli arkadaşımın evine giderken bebeği oraya bıraktım. Eve gittikten sonra meyve suyu içtim ve uyuyakalmışım. Olayı haberlerden görünce korktum. Mustafa isimli kişiden şikayetçiyim' dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Hakan AKGÜN

2021-02-08 18:46:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.