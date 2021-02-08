Samsunspor'dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki Vatan'a destek mesajı

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve futbolcular, korona virüs tedavisi görüp hastaneden taburcu olan 11 yaşındaki Vatan Gök'e destek videosu yayınladılar.

Samsun'da Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ahmet Gök ile öğretmen Hilal Gök'ün çocukları 11 yaşındaki Vatan Gök bir süre önce korona virüs teşhisi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bugün hastaneden taburcu olan ve tedavisi evde devam eden Vatan Gök'e Samsunspor'dan destek mesajı geldi. Sosyal medyada yayınlanan destek mesajı videosunda Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcuları ile yan yana gelip, "Vatancığım geçmiş olsun. En kısa zamanda iyileşip seni buraya bekliyoruz. Çok çabuk zamanda iyileşiyorsun ve buraya geliyorsun. Hepimiz yanaklarından öpüyoruz" dedi.

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