Sigara korona dostu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara korona dostu

İHA

Sigara korona dostu

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Sigara içenler Kovid19 hastalığına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.
Sigara ve Kovid19’u ilişkilendiren Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Sigara bağımlılığı, önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almakta olup, sigaraya bağlı her yıl dünyada 7 milyondan fazla insan ölmektedir. Sigara Akciğer Kanseri ve diğer kanserler, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etkendir. Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80’den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 6070 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor” diye konuştu.

“Tütün kaynaklı erkek ölümlerinde dünya ikincisiyiz”
Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın sebebinin ise yüzde 90’ının sebebi sigara olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde sigara içenlerin sayısı 1 milyar 100 milyon kişidir. Yılda 7 milyon insan sigara tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın hazırladığı Tütün Atlası’na göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu oran Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci orandır. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 olup orta gelirli ülkelerin ortalamasına denktir” şeklinde konuştu.

“Sigara çok fazla zarara sebep oluyor”
Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, şöyle devam etti:
“Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 1030’undan sigara sorumludur. Günde 14 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır. Gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığı belirgin şekilde artmaktadır. Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları mevcuttur.”

Sigara ve Kovid19 ilişkisi
Sigara ve Kovid19’u ilişkilendiren Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Aralık 2019’dan itibaren görünmeye başlayan Kovid19 enfeksiyonu da hem kalpdamar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Bir diğer yandan mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalpdamar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre, Kovid19 hastalığına yakalandıklarında hastalığın daha ağır seyretme riskine sahiptir. Dolayısıyla, sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Kovid19 hastalığı için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum Kovid19 enfeksiyonu ve yayılmakta olan salgın için önemli bir risk faktörü haline getirmektedir. Tüm bu gerekçelerle, sigara kullanımının terkedilmesi özellikle Kovid19 salgınının sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir. Sigarayı bırak, sağlığını bırakma” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçakladığı ağabeyine pişman olup kalp masajı yaptı ancak kurtaramadı
YEREL HABERLER Bıçakladığı ağabeyine pişman olup kalp masajı yaptı ...
Samsunspor'dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki Vatan'a destek mesajı
YEREL HABERLER Samsunspor'dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki ...
Galeriden lüks otomobil çalındı
YEREL HABERLER Galeriden lüks otomobil çalındı
Tır devrildi, tonlarca buğday yola saçıldı
YEREL HABERLER Tır devrildi, tonlarca buğday yola saçıldı
Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
SAMÜ Rektörü Aydın: “İslami İlimler Fakültesi şehrimize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER SAMÜ Rektörü Aydın: “İslami İlimler Fakültesi ...
Kaymakam Zaman’dan üniversite öğrencisine destek
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman’dan üniversite öğrencisine destek
Vali Dağlı: "Afete hazırlıklı olmak durumundayız"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Afete hazırlıklı olmak durumundayız"
Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3)
YEREL HABERLER Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe ...
10 günlük bebeğini sokağa terk eden kadın ile annesi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 10 günlük bebeğini sokağa terk eden kadın ile annesi ...
Demir: “1 kuruşluk kul hakkına asla fırsat vermeyiz” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Esnaf ve YKS öğrencilerine nakdi yardım yapıyoruz”
YEREL HABERLER Demir: “1 kuruşluk kul hakkına asla fırsat ...
Kapıyı kırıp okulun sobasını çalıp sattı
YEREL HABERLER Kapıyı kırıp okulun sobasını çalıp sattı
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli ...
Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizleyen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizleyen zanlı ...
Samsun Barosu sağlıkta tercihini yaptı
YEREL HABERLER Samsun Barosu sağlıkta tercihini yaptı
Ormanda ekili bin 227 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanda ekili bin 227 kök dişi Hint keneviri bitkisi ...
Mert Irmağı’nda temizlik çalışması
YEREL HABERLER Mert Irmağı’nda temizlik çalışması
19 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
'İçiciyim' dedi, oyulmuş kitabın içinden hassas terazi çıktı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 'İçiciyim' dedi, oyulmuş kitabın içinden hassas ...
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini ...
Rögar kapağından çıkan duman tedirginlik oluşturdu
YEREL HABERLER Rögar kapağından çıkan duman tedirginlik oluşturdu
Samsun'da uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası bulunan ...
Karadeniz-Ege hamsi polemiği Karadenizli balıkçılar: "Karadeniz hamsisi daha lezzetli, Ege hamsisi iri ama tadı saman gibi”
YEREL HABERLER Karadeniz-Ege hamsi polemiği Karadenizli balıkçılar: ...
Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizlemişler Polis uyuşturucu tartılan teraziyi içi oyulan kitap arasında ele geçirdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizlemişler Polis ...