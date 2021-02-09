Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´da yulaf tarlasına girdiği gerekçesiyle komşusunun 'Aslan' isimli köpeğini tüfekle vurarak yaralayan F.K. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. F.K., komşusu M.T.´ye ait Aslan isimli köpeğe, tarlasına girip yulafları ezdiğini öne sürerek tüfekle ateş açtı. Gözüne ve kulağına saçma isabet eden köpek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, F.K.´yi gözaltına aldı. Köpek ise tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi´ne götürüldü. Olayla ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-02-09 10:40:17



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