Kardeş belediyeye kardeş eli

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun eşi Banu Topaloğlu ve arkadaşlarının her yıl düzenledikleri yardım kampanyasının bu yıl ki durağı 19 Mayıs Belediyesi’ne kardeş belediye olan Sinop Saraydüzü İlçesi oldu.

Her yıl düzenlediği yardım kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun eşi Banu Topaloğlu, toplanılan yardımlarla ilk olarak ilçedeki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşırken, diğer malzemeleri ise önceki yıllarda Esra Erol‘un ve Müge Anlı’nın programına göndermişti. Bu yıl da toplanılan yardımlar, 19 Mayıs Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Sinop Saraydüzü İlçe Belediyesi’ne teslim ederek kardeş belediyeye kardeş elini uzatmış oldu.

İhtiyaç sahibi çocuklar için toplanılan yardımları, Sinop Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker ve eşi Fadime Peker’e, 19 Mayıs Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Saraydüzü Kültür Merkezi’nde teslim eden Banu Topaloğlu açıklamasında, “Her yıl düzenli olarak bu kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Ayakkabıdan monta, eldivenden çoraba, spor malzemelerine kadar tüm malzemeleri yeni alıyoruz ve çocuklarımıza ulaştırıyoruz. 2018 yılında da yine Kardeş Belediyemiz Saraydüzü’ne bu yardımları ulaştırmıştık. Ardından 2019 yılında Esra Erol’un programı aracılığıyla, 2020 yılında da Müge Anlı’nın programı aracılığıyla yardımlarımızı ülkemizin çeşitli illerine ulaştırmıştık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz kampanyaya destek veren tüm hayırsever arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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