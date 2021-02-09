Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Tayfur KARA/CANİK (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Canik ilçesinde Arslan K. (40), tartıştığı ağabeyi Cemal K.´yi (42), sırtından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Arslan K., adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Pişmanım" dedi.
Olay, gece saatlerinde Canik ilçesi Gürgenyatağı Mahallesi´nde meydana geldi. Evde alkol aldıkları öne sürülen Arslan ile ağabeyi Cemal K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Kavga sırasında Arslan K., ağabeyi Cemal K.´yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Cemal K., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, şüpheli Arslan K.´yi gözaltına aldı. Arslan K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Canik Tayfur KARA
2021-02-09 12:08:31
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