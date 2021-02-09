Ağabeyini öldürüp pişman olunca kalp masajı yapan şahıs tutuklandı

Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayıp ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından çkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu. Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte alkol içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabeykardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru'yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı. Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Cengiz Kuru'nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulanması tamamlanan Arslan Kuru, Samsun Adliyesine sevk edildi. Arslan Kuru kavga sırasında bıçağı ağabeyinin bacaklarına salladığı sırada bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Arslan Kuru mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kuru, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.