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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AtaÇocuk’un ikinci şubesinde kayıtlar başlıyor

İHA

AtaÇocuk’un ikinci şubesinde kayıtlar başlıyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri olan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şubesi için öğrenci kayıtları 15 Şubat 2021 tarihinde başlıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete girecek olan ikinci AtaÇocuk Anaokulu, sekiz ayrı sınıfı ile daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim olanağı sunmayı hedefliyor
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Her mahalleye bir kreş” sözünü adım adım uyguluyor. İlk şubesi Mevlana Mahallesi’nde 2020 yılında açılan AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi ise Cumhuriyet Mahallesi’nde açılıyor. Fiziksel koşulları neredeyse tamamlanmış Cumhuriyet Mahallesi AtaÇocuk Anaokulu’nda 36 yaş aralığındaki minikler sekiz sınıfta eğitim görecek. 15 Şubat’ta başlayacak olan kayıtlar için veliler, 0533 160 85 00 numaralı telefon hattını kullanabilecek.

Minik öğrencilerin konforuna yönelik tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan AtaÇocuk Cumhuriyet Anaokulu’nda tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak. 36 yaş arası çocukların yararlanabileceği kreşte öğretmenler ve öğrenciler arasındaki tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşecek. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi her gün AtaÇocuk Cumhuriyet Anaokulu’nda yiyecek. Çocuklar için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak. Uzman psikologlar ise öğrencilerin psikolojik gelişimlerini takip ederek ebeveynlerine düzenli rapor hazırlayacak. Minik öğrenciler, eğitimlerine her sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı öğretmen eşliğinde eğitime devam edecek. Eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarında dokunarak, deneyerek öğrenme fırsatı sunacak olan AtaÇocuk Cumhuriyet Anaokulu, Atakumlu minikleri; bilim, kültür ve sanat alanlarında yaşama hazır hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunacak.

AtaÇocuk Anaokulu’nun şube sayısının ikide kalmayacağını ve artacağını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözü geçen yıl ağustos ayında açtığımız ilk AtaÇocuk Anaokulu ile yerine getirdik. Oradaki öğrencilerimizle her karşılaşmamızda daha fazla sosyalleştiklerini, toplum yaşamına daha hazır bireyle haline geldiklerini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı. AtaÇocuk’ta; Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür ve sanatı yaşamın bir parçası olarak gören, birden fazla dil konuşabilen ve dünyaya entegre olmuş nesiller yetişecek. Hem daha akademik, daha verimli, daha üretken hem de diğer anaokulları ve kreşlere örnek olabilecek bir eğitim kulvarı açmaya çalışıyoruz. Biz kimseyle rekabet halinde değiliz. Aksine diğer kurumların da başarı grafiğini yükseltmeye çalışıyoruz. Bizim eğitimcilerimiz diğer kurumlarla da işbirliği yaparak onların başarılarının artırılmasına destek olacak ve eğitim yuvası kimliğini koruyarak çıtayı yüksekte tutacak. Çünkü böyle olursa çocuklarımızı okula daha iyi hazırlamış oluruz. Daha başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilirler. Çocukluklarını iyi yaşadıkları için eğitim hayatındaki ilişkileri daha sağlam daha sağlıklı olabilir. Atakum Belediyesi’nin görevlerinden bir tanesi de bu. Ben eğitimi çok önemsiyorum. Eğitim hayatının her alanında Atakum Belediyesi’nin eli çocuklarımızın, gençlerimizin omzunda” dedi.

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