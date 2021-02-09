Canik'ten SAMÜ'ye destek

Canik Belediyesi meclis üyelerinin bağışladığı huzur haklarıyla Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) iki sınıfın tefrişatı yapıldı.

Tefrişatı tamamlanan 2 eğitim sınıfının açılış programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Canik Belediye Meclis Üyeleri ve eğitimciler katıldı. Açılış programında söz alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “2019 yılı Ağustos dönemi meclis toplantımızda oy birliği ile üniversitemizde iki eğitim sınıfının huzur haklarımızla tefrişatının yapılması kararını almıştık. Bu gün aldığımız o kararın ne kadar anlamlı olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Bu kararı alan tüm meclis üyesi çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda tekrardan teşekkür ediyorum. Yine üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir kampanyayı başlatarak öncülük ettikleri için. Güzel şehrimizin gözbebeği olan Samsun Üniversitemizde, meclis üyesi kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız huzur haklarıyla işte gördüğünüz bu iki güzel eğitim sınıfının tefrişatının yapılmasını sağlamış oldular. Günümüz bilgi toplumunun en önemli kurumlarından olan üniversitelerimiz ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, kuruldukları kentin, ülkenin, hatta dünyanın gelişimine önemli katkılar sağlayan güzide kurumlarımızdır. Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, bilim insanlarının yetiştiği ilim, irfan yuvası olan eğitim kurumlarımıza verilen destekten daha önemli ne olabilir ki. Bu anlamda çalışmalarımızı gerçekleştirirken üniversitelerimizden istifade etmek, fayda sağlamak hem biz yerel yöneticiler için, hem de genel anlamda ülkemiz için büyük katkılar sağladığı inancıyla, meclis üyelerimizin huzur haklarıyla tefrişatı gerçekleştirilen eğitim sınıflarında eğitim alacak öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tekrardan huzur haklarını bağışlayan eğitim gönüllüsü meclis üyesi çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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