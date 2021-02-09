Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Samsun´un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyi Cengiz Kuru´yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Arslan Kuru (40), sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Cengiz Kuru 'nun cenazesi de ilçede toprağa verildi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-02-09 16:14:45



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