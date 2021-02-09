Samsun’da bir kişi domuz avında kazara arkadaşını vurdu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B.(46) ile Y.T.(66) birlikte domuz avına gitti. İ.B. gizlenerek domuzu beklerken sesin geldiği yöne doğru domuz var zannederek tüfekle ateş açtı. Bu sırada Y.T. kazara vurularak yaralandı. Ağır yaralanan Y.T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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