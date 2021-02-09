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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli etti

İHA

Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli etti

Samsun’da bir ticari aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazada, sürücü şok geçiren kızına sarılıp teselli etti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriman K. idaresindeki 55 LK 125 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp karayollarının bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken sürücünün kızı şok geçirdi. Araç sürücüsü Neriman K. şok geçiren kızı Zeynep Z.K.’ye (17) sarılıp teselli etti. Kaza yerine ambulans sevk edildi. Araçta bulunan Zeynep S.K. ile arkadaşı Gülnaz Ö.(17) ambulansa alınıp muayene edildikten sonra yaralanmadıklarını söyleyip hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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