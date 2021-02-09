Salep üretimine ilgi artıyor

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda yaygınlaşan salep bitkisi, üreticinin adeta göz bebeği oldu.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde salep bitkisi yetiştiriciliği yapan Sefa Sezgin, salep üretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Sezgin, “Yaklaşık 1 senedir salep bitkisi üretimini gerçekleştiriyoruz. Salep üretiliyorken arazide kurt ihtimali var. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Salep, yumuşak toprak istiyor. Sert topraklar da olmuyor ve kuruyor. Biz üretime 1 dönümlük arazide başladık" dedi.

Salep üretim aşamalarından bahseden çiftçi Sefa Sezgin, “Samsun'da Salep Üreticileri Birliğimiz var. Birlik üreticilerden fideyi temin ediyoruz. Dikimi için ilçe tarımdan ve ziraat odalarından izin alıyoruz. Fideyi temin ettiğiniz kişilerden de bize fidanı sattıklarına dair fatura veriyorlar. O Fatura ile de ziraat odasına kaydımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu bitkiye yeterli ilgi gösterildiğinde daha iyi sonuçlar alındığını kaydeden Sefa Sezgin, “İyi bakılırsa bir kökten yaklaşık 4 yumru alınabiliyor. Ruhsatlara tabi tutulduğundan ruhsat hakkında Birlik bilgiler veriyor bize. Devlet destek verdiğini duyduk. Yüzde 50 hibe yüzde 50 faizsiz kredi tarzında. Biz şuan da kendi halinde böyle. Mayısta hasat yapılmaya başlanıyor. Biz bu yumruları kendimiz çoğaltıp bunları dikip fidan haline getireceğiz. Daha yumruları söküp küçüklerini tekrar dikeceğiz" diye konuştu.



Kendini saklayan bitki

Salep bitkisinin püf noktasına değinen Sezgin, "Herhangi bir ilaç ya da gübre kullanmıyoruz. Sadece havyan gübresi kullanıyoruz. Ayrıca tarlanın otlu olması lazım. Mantarımsı bir bitki olduğundan dolayı azot ihtiyacını havadan karşılıyor. Organik gübre kullanıldığı takdirde yanıyor. Yazın kendisi tamamen kuruyor. Sadece yumru kalıyor, sonra aralık ayı gibi tekrar çıkarak yumrularını oluşturmaya başlıyor. Kendini çok saklayan bir bitki. Yaz ayında toprağın yüzeyinde kesinlikle kalmıyor, tamamen kurutuyor. Kuraklık dönemlerinde kendini kurutuyor. Kışa uyumlu bir bitki kar, don etkilemiyor" bilgilerini verdi.

Sezgin, aynı zamanda Salep üretiminde 1 dönümlük arazisini 4 dönüme arttırmayı hedeflediğini ve yetiştirmede işçilik istemeyen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

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