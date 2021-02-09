İskeleden düşen işçi yaralandı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, iskeleden düşen 1 işçi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Sokağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephe kaplama işinde çalışan işçi İ.A. (39) bina dışına kurulan iskeleden düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri, İ.A.'yı Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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