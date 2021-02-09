Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içki, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, A.S.(68) ve oğlu A.S.'nin(40) evde sahte içki üretimi yaptığı ve sahte içkiyi işleticisi oldukları büfede sattıkları duyumunun alınması üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çarşamba OYİ Timi ve İstihbarat Şube birimleri ile müşterek olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Yamanlı ve Çay Mahallelerinde bulunan evlerinde ve Orta Mahalle’de bulunan büfelerinde eş zamanlı olarak yapılan aramada; bin 174 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 43 adet 50 ml malt aroması (kit), 174 adet 2,7 ml anason aroması (kit), 15 adet 1 litre boş etil alkol şişesi, 33 adet 20 cl votka, 25 adet boş içki şişesi, 1 adet kaçak içki yapımında kullanılan plastik dolum aparatı, 1 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet 9 mm mermi, 23 adet 6,35 mm mermi, 19 adet 9 mm boş kovan, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız hava ile çalışan tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili babaoğul ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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