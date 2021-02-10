Samsun'da görevli doktor korona virüsü 2. kez yendi İkinci kez korona virüsü atlatan doktor: "Vücudun su ve tuz dengesinde aksaklıklar oldu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da görevli doktor korona virüsü 2. kez yendi İkinci kez korona virüsü atlatan doktor: "Vücudun su ve tuz dengesinde aksaklıklar oldu"

İHA

Samsun'da görevli doktor korona virüsü 2. kez yendi İkinci kez korona virüsü atlatan doktor: "Vücudun su ve tuz dengesinde aksaklıklar oldu"

Samsun’un Terme İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Serhan Sezgin, iki kez yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye'de her geçen gün yeni korona virüs vakalarına rastlanıyor. Bu süreçte korona virüsü yenen bazı kişiler aylar sonra tekrar belirti gösterebiliyor. Ortopedi Uzmanı Opr. Doktor Serhan Sezgin ise ilk yakalandığı korona virüsü hafif atlattı. Akabinde 1 buçuk ay sonra testi tekrar pozitif çıkan Doktor Sezgin bu sefer hastalığı ağır atlatarak 1 ayı aşkın süre sonra görevine dönebildi.
Yakalandığı korona virüs sürecini anlatan Dr. Sezgin, "İki ay önce normal hasta bakarken geçmiş yıllarda yaşanmış grip gibi semptomlarım başladı. Semptomlar hafif olunca çok önemsemedim ve çalışmalarıma devam ettim. Fakat süreç uzadı ve PCR testi yaptırdım. Pozitif çıktım. Tedavimi aldım, karantinada sürem geçti. PCR tekrar negatife döndü. Yeniden çalışmaya başladım. İlk hastalığı atlattıktan 1 buçuk ay sonra aynı semptomlar tekrar başladı. Test yaptırdım ve yine pozitif geldi. Tedavime ve karantinama devam ettim. Bu sefer ilki gibi değildi. Ağrılarım baya fazlaydı. Akciğer tutulumu oldu. Tedaviler devam ederken başka başka semptomlar ortaya çıktı. Artık tedaviye evde devam edilmeyecek hale gelince acilen hastaneye yatmak durumunda kaldım" dedi.

"Vücudun su ve tuz dengesinde aksaklıklar oldu"
4 gün dahiliye servisinde yattığını ifade eden Dr. Sezgin, "Yatış sebebim de akciğer problemim değildi, vücudumda su ve tuz dengesini sağlayan endokrin sistemlerde bir takım aksaklıklar oluştu. Bunların tedavisine vücudum cevap verdi. Sonrasında belli bir süre geçtikten sonra hasta bakmaya başladım. 2. kez rastlanabiliyor ama çok sık değil. Başıma geldikten sonra bu su ve tuz denge bozukluğunu araştırdım. Tek olmadığımı öğrendim. Vücudun çok sistemini etkileyebiliyor" diye konuştu.
Korona virüsü ikinci kez atlatan Uzm. Dr. Serhan Sezgin, Terme Devlet Hastanesi'nde görevine devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları artarken bal üretimi düştü Samsun'da 2010 yılında 293 bin 854 olan büyükbaş hayvan sayısı 10 yılda 103 bin 754 artarak 397 bin 627’ye yükseldi Son 10 yılda doğal bal üretimi 205 ton azaldı
YEREL HABERLER Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları artarken bal ...
Jandarmadan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki operasyonu
İskeleden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İskeleden düşen işçi yaralandı
Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler için oldukça önemli"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler ...
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha ...
Salep üretimine ilgi artıyor
YEREL HABERLER Salep üretimine ilgi artıyor
Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli etti
YEREL HABERLER Araç duvara çarptı, sürücü şok geçiren kızını teselli ...
Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Hareketsiz yaşayanlar büyük tehlike altında Hareketsiz yaşam insülin direnci ve diyabete yol açabilir
YEREL HABERLER Hareketsiz yaşayanlar büyük tehlike ...
Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu
YEREL HABERLER Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu
Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)
Canik'ten SAMÜ'ye destek
YEREL HABERLER Canik'ten SAMÜ'ye destek
Başkan Demirtaş'tan Yeşilyurt'a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan Yeşilyurt'a teşekkür plaketi
Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı (2)
YEREL HABERLER Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle ...
Mezunlar 41 yıl sonra buluştu
YEREL HABERLER Mezunlar 41 yıl sonra buluştu
İlkadım'da fahiş fiyat denetimi İlkadım zabıta ekipleri ürünlerin kasa fiyatı ile etiket fiyatına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı
YEREL HABERLER İlkadım'da fahiş fiyat denetimi İlkadım zabıta ...
AtaÇocuk’un ikinci şubesinde kayıtlar başlıyor
YEREL HABERLER AtaÇocuk’un ikinci şubesinde kayıtlar başlıyor
Cilt sorunlarına 'PRP' tedavisi
YEREL HABERLER Cilt sorunlarına 'PRP' tedavisi
Ağabeyini öldürüp pişman olunca kalp masajı yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp pişman olunca kalp masajı yapan ...
23 derecenin görüldüğü Samsun’a kar yağışı geliyor Yalancı bahar sonrası gelen soğuk hava uzun süre Samsun’u etkisi altına alacak
YEREL HABERLER 23 derecenin görüldüğü Samsun’a kar yağışı ...
Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü
Ağabeyini öldürüp pişman olunca kalp masajı yapan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp pişman olunca kalp masajı yapan ...
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha ...