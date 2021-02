Şehit annesi: "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" Şehit ailesine duygulu ziyaret

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 1997 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Komando Jandarma Seyit Ahmet Kayhan’ın Alaçam Mahallesi’ndeki annesini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi 85 yaşındaki Zarife Kayhan’a Türk bayrağı hediye eden Başkan Sarıcaoğlu, "Şehidimizin annesinin elini öptük, duasını istedik, bizlere bir emri olup olmadığını sorduk. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin asli görevi" dedi.



"Şehit annesi olmak herkese nasip olmaz"

Acısının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit annesi Zarife Kayhan da şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Şehit annesi olmak herkese nasip olmaz. Her zaman yanımızda olan ve bizleri asla yalnız bırakmayan devletimize teşekkür ederim " diye konuştu.

Şehit annelerinin tüm Türk milletinin anneleri olduğunu belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Ülkemizin bekası, ezanlarımızın susmaması için gencecik yaşlarında gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalan aileleri ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Rabb'im şehidimize gani gani rahmet, mekânını cennet eylesin. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Kavak Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve emrinize hazırız” şeklinde konuştu.

