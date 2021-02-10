Kenan Yelek: "Başaracak güçteyiz"

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Yalovaspor maçını kazanarak puan cetvelindeki yerlerini korumak istediklerini söyledi.
Yalovaspor maçını değerlendiren Kenan Yelek, "Her maça nasıl hazırlanıyorsak, Yalovaspor maçına da öyle hazırlanıyoruz. Seyircilerimizin yeniden tribünlerde olmasını çok istiyoruz. Tribünlerin yüzde 2030'u kadar kapasiteli seyirci alınsa çok iyi olur aslında. Bu konudaki düşüncemi hala sürdürüyorum. Bu hafta kendi sahamızda rakibimizden 3 puan alarak yukarılardan kopmak istemiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çarşambaspor’da futbolcuların yaptırdıkları Kovid19 test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.
Çarşambaspor yarın 13.00'te Çarşamba Şehir Stadyumu'nda Yalovaspor'u misafir edecek.
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