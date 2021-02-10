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Samsunspor’un gizli silahı İlyas Kubilay Yavuz Yavuz, 18 maçta 4 gol, 4 asist yaptı Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz’un gol veya asist yaptığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puan topladı

İHA

Samsunspor’un gizli silahı İlyas Kubilay Yavuz Yavuz, 18 maçta 4 gol, 4 asist yaptı Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz’un gol veya asist yaptığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puan topladı

– Samsunspor, deneyimli orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz’un bu sezon gol veya asist yaptığı 8 maçın tamamını da kazanarak, 8 maçta 24 puan topladı. Yavuz, bu sezon 11 maçta oyuna sonradan girerken 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor geride kalan 20 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 40 puan toplayıp zirve yarışına tutundu. Samsunspor’un aldığı 40 puanın 24’üne genellikle oyuna sonradan giren İlyas Kubilay Yavuz etki etti. Yavuz, oyuna sonradan girdiği 5 maçta 3 gol 2 asist (5 farklı maç), ilk 11’de başladığı 3 maçta ise 2 asist 1 gol (3 farklı maç) katkısı vererek, 24 puanın takıma adına kazanılmasına direkt etki etti.

40 puanın 24’ün kazanılmasında direkt etki etti.
İlyas Kubilay Yavuz, bu sezon TFF 1. Lig’de Samsunspor forması ile 18 karşılaşmada 725 dakika süre aldı. 18 maçın sadece 7’sinde ilk 11’de görev alan Kubilay Yavuz, 11 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Yavuz, ilk 11’de çok forma şansı bulmasa da attığı 4 gol ve yaptığı 4 asist ile takımını zirve yarışında tutmayı başardı. İlyas Kubilay Yavuz, takımın kazandığı 40 puanın 24’ün elde edilmesine direkt etki etti.

İlyas skora ettikçe Samsunspor kazandı
Yavuz, ligin 4. Haftasında Samsunspor – Akhisarspor maçında sakatlanan Gökhan Alsan’ın yerine 26. dakikada oyuna girdi. Bu maçın 52. dakikasında fileleri sarsan Yavuz, 10 biten maçta direkt olarak 3 puanı takımına kazandırdı. Ligin 6. haftasında oynanan Eskişehirspor maçına 11’de başlayan İlyas Kubilay Yavuz, bu karşılaşmada da 22. dakikada gol atarak, takımının maçı 10 kazanıp, 3 puan almasını sağladı. Ligin 7. haftasında oynanan Samsunspor – Ankara Keçiörengücü maçına 11’de başlayan Yavuz, takımına 1 penaltı kazandırıp, 1’de asist yaptı, karşılaşma 42 kırmızıbeyazlıların üstünlüğü ile bitti. 10. haftada oynanan Tuzlaspor maçında ilk 11’de sahada yer alan Kubilay, takımının 2. golünün asistini yaptı, maç 20 Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı. 16. haftada oynanan Ankaraspor – Samsunspor maçında 65. dakikada oyuna dahil olan Kubilay Yavuz, Burak Çalık’a güzel bir asist yaparak, 11 devam den mücadelede takımının 3 puanı kazanmasında etkili oldu. Maç, kırmızıbeyazlıların 21’lik üstünlüğü ile sonuçlandı 17. hafta müsabakasında Adanaspor karşılaşmasında 58. dakikada oyuna giren İlyas, takımın ilk golünü attı ve maçın 21 kazanılmasında büyük rol oynadı. 18. haftada ligin zirvesini ilgilendiren Samsunspor – Altay karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan İlyas Kubilay Yavuz, 89. dakikada Nadir Çiftçi’ye güzel bir asist yaparak, takımının maçı 10 kazanıp, 3 puan almasına direkt etki etti. Son lig mücadelesi olan Bandırmaspor maçında da 11 devam eden maçında 69. dakikasında oyuna giren Yavuz, 74. dakikada çok uzaklardan enfes bir gol atarak, kilidi açan isim oldu. Samsunspor mücadeleyi 31 kazandı. İlyas Kubilay Yavuz, süre aldığı toplam 18 maçın 11’inde sonradan oyuna dahil olarak takımının maçları kazanıp, zirve yarışına ortak olmasında büyük katkı sağladı.
Samsunspor’a İlyas Kubilay Yavuz’dan sonra transfer edilen 10 numara pozisyonundaki oyunculardan Gökhan Karadeniz 3 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon 11 maçta ilk 11’de forma giyen Gökhan Alsan ise 2’si penaltıdan olmak üzere 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.
26 yaşındaki İlyas Kubilay Yavuz, 20182019 sezonu başında Samsunspor’a transfer olmuştu. Yavuz, Samsunspor formasıyla 2,5 sezonda çıktığı 75 maçta 21 gol atma becerisini gösterdi.

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